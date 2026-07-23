Debatt | antidepressiva läkemedel
Vi riskerar skapa ett dopat samhälle åt våra barn
Trots att det är obekvämt bör vi ställa frågan: Är detta rimligt? skriver Carl-Johan Schiller (KD)
Antalet adhd- och autismdiagnoser bland barn och unga har ökat, och uthämtningen av adhd-läkemedel fortsätter att stiga för både flickor och pojkar i samtliga åldersgrupper, skriver Carl-Johan Schiller.
Kristdemokraterna, Region Stockholm & Stina Stjernkvist/TT
Allt fler söker efter en förklaring till varför man själv, ens barn eller närstående är på ett visst sätt, känner på ett visst sätt eller tänker på ett visst sätt. Spektrumet av vad som är ”normalt” har på många sätt snävats av. Den busiga har koncentrationsproblematik, den som är ledsen är deprimerad och den som känner oro har ångest. Ouppnåeliga ideal har bidragit till orealistiska förväntningar på hur man ska vara, känna och tänka. Behov av lösningar infinner sig direkt när perfektion inte uppnås.