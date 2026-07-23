Debatt | Bibeln och homosexualitet
Mer Kristus i samtalet om samkönade relationer
När min kärlek blev en diskussionspunkt, undrade jag: Men var är Kristus i dessa samtal? skriver Alfred Jansson.
Jag förstår att man kan ha olika syn på vad kristen tro kan vara, men det jag inte förstår är hur vitt skild människosynen tycks bli i tolkningen av denna tro, skriver Alfred Jansson.
Letícia Fracalossi & Privat
”I Svenska kyrkan viger vi par av samma kön och olika kön med glädje.” Det var några ord som Svenska kyrkans ärkebiskop, Martin Modéus, sa i sitt sommarprat. Detta budskap liknar de ord som jag fick höra när jag var konfirmand.