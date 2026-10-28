Fakta: Morgonmötet Morgonmötet är en podd från Dagens ledarredaktion.

Här samtalar programledaren och ledarskribenten Erik Helmerson och opinions­redaktören Esther Flores Sedman med övriga ledar­skribenter och inbjudna gäster om kristen­hetens brännande frågor.

Nya avsnitt släpps onsdagar jämna veckor.

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I Dagens ledarredaktions podd Morgonmötet pratar vi den här gången om de starka reaktionerna efter att Tony Olsson, numera Byström, dömd för polismorden i Malexander, bjöds in till församlingen Life Church i Stockholm för att dela sitt vittnesbörd om hur Jesus förvandlat hans liv. Vi pratar också om att Centrumkyrkan i Sundbyberg, som i dag är fristående, överväger att gå med i både Evangeliska frikyrkan och Equmeniakyrkan samtidigt. Tisdagens val i Israel verkar bli jämnt och vi frågar oss hur utgången kan komma att påverka landets utrikespolitik, kriget i Gaza och omvärldens syn på Israel. Och så har det gått 10 år sedan påve Franciskus besökte Sverige för att högtidlighålla 500-årsminnet av reformationen.

Samtalet leds av Erik Helmerson, ledarskribent på tidningen Dagen och medverkar gör ledarskribent Öyvind Tholvsen och opinionsredaktör Esther Flores Sedman.

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