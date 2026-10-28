Podd | Morgonmötet
”Det var jag och påven på
den regniga Malmögatan”
Morgonmötet är en podd från Dagens ledarredaktion
Fakta: Morgonmötet
Morgonmötet är en podd från Dagens ledarredaktion.
Här samtalar programledaren och ledarskribenten Erik Helmerson och opinionsredaktören Esther Flores Sedman med övriga ledarskribenter och inbjudna gäster om kristenhetens brännande frågor.
Nya avsnitt släpps onsdagar jämna veckor.
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I Dagens ledarredaktions podd Morgonmötet pratar vi den här gången om de starka reaktionerna efter att Tony Olsson, numera Byström, dömd för polismorden i Malexander, bjöds in till församlingen Life Church i Stockholm för att dela sitt vittnesbörd om hur Jesus förvandlat hans liv. Vi pratar också om att Centrumkyrkan i Sundbyberg, som i dag är fristående, överväger att gå med i både Evangeliska frikyrkan och Equmeniakyrkan samtidigt. Tisdagens val i Israel verkar bli jämnt och vi frågar oss hur utgången kan komma att påverka landets utrikespolitik, kriget i Gaza och omvärldens syn på Israel. Och så har det gått 10 år sedan påve Franciskus besökte Sverige för att högtidlighålla 500-årsminnet av reformationen.
Samtalet leds av Erik Helmerson, ledarskribent på tidningen Dagen och medverkar gör ledarskribent Öyvind Tholvsen och opinionsredaktör Esther Flores Sedman.