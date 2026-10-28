Debatt | polyamorösa äktenskap
Kyrkan ska inte släppa tvåsamheten för polyamori
Det är inte nödvändigt att klämma in precis allt med skohorn i kyrkans teologi, skriver Josefin Utas.
Att det finns människor i samhället som faktiskt blir illa behandlade är inget som ska ignoreras. Men lösningen för en kristen kyrka är inte att hoppa på varje ny ideologisk strömning eller samhällstrend, skriver Josefin Utas.
Magnus Glans & Armen Poghosyan
Svenska kyrkan har låtit ta fram en ”kunskapssammanställning om hbtqia+ och polyamori” efter beslut från kyrkomötet 2024. Ingen är förvånad, eftersom dessa teman förekommer i allt fler sammanhang i samhället. Men varför ska då även Svenska kyrkan ägna tid och resurser åt detta?