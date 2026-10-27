Debatt | kristna friskolor

Kristna friskolor bör ses som förebilder

Motståndet mot kristna friskolor handlar inte om skolornas kvalitet, skriver Jan Rosman och Martin Burefors.

Barn jobbar vid skolbänk. Infällda bilder på debattörerna Jan Rosman och Martin Burefors.
Vi behöver en skoldebatt som handlar mer om elevernas trygghet och välmående och mindre om skolornas kristna profil, skriver Jan Rosman och Martin Burefors.
Jan Rosman Jan Rosman ordförande Kristna friskolerådet
Martin Burefors Martin Burefors initiativtagare Kristna skolor i väst
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För några veckor sedan släppte Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) en ny rapport som visar att hälften av Sveriges unga lider av oro och ångest. Bland tjejer är andelen 71 procent. Samtidigt finns äldre rapporter som visar att var tredje ung man i Sverige anser att livet är meningslöst.

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