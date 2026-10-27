Debatt | kristna friskolor
Kristna friskolor bör ses som förebilder
Motståndet mot kristna friskolor handlar inte om skolornas kvalitet, skriver Jan Rosman och Martin Burefors.
Vi behöver en skoldebatt som handlar mer om elevernas trygghet och välmående och mindre om skolornas kristna profil, skriver Jan Rosman och Martin Burefors.
Anders Wissman/TT
För några veckor sedan släppte Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) en ny rapport som visar att hälften av Sveriges unga lider av oro och ångest. Bland tjejer är andelen 71 procent. Samtidigt finns äldre rapporter som visar att var tredje ung man i Sverige anser att livet är meningslöst.