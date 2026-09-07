Debatt | Politik och församling
Olika betoningar gör att vi talar förbi varandra
I värsta fall avfärdar vi varandra som omoraliska och onda, när det snarare handlar om intuitionerna i vår moraliska kompass, skriver Olof Edsinger i en replik.
Oenigheten handlar alltså inte bara om slutsatser och argument, utan om vilka moraliska aspekter som ska ges den största vikten, skriver Olof Edsinger. Bilden: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar (V) och finansminister Elisabeth Svantesson (M) debatterar inför valet.
Johan Nilsson/TT
Vi befinner oss i valrörelsens slutskede, och partierna försöker övertyga oss om att deras analys av sakernas tillstånd – liksom deras lösningar på de identifierade problemen – är de bästa tänkbara. Detta är helt i sin ordning. Men en valrörelse kan också förstärka destruktiva mönster. Ett sådant är att vi betraktar våra politiska motståndare som onda.