Debatt | Politik och församling

Olika betoningar gör att vi talar förbi varandra

I värsta fall avfärdar vi varandra som omoraliska och onda, när det snarare handlar om intuitionerna i vår moraliska kompass, skriver Olof Edsinger i en replik.

Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar (V) och finansminister Elisabeth Svantesson (M) debatterar inför valet. Infälld bild på debattören Olof Edsinger.
Oenigheten handlar alltså inte bara om slutsatser och argument, utan om vilka moraliska aspekter som ska ges den största vikten, skriver Olof Edsinger. Bilden: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar (V) och finansminister Elisabeth Svantesson (M) debatterar inför valet.
Olof Edsinger Olof Edsinger Generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen. Ledarskribent Världen idag
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Vi befinner oss i valrörelsens slutskede, och partierna försöker övertyga oss om att deras analys av sakernas tillstånd – liksom deras lösningar på de identifierade problemen – är de bästa tänkbara. Detta är helt i sin ordning. Men en valrörelse kan också förstärka destruktiva mönster. Ett sådant är att vi betraktar våra politiska motståndare som onda.

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