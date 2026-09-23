Livet efter utflyttade barn och vilka frågor man mest bråkar kring 

Familjekonsulterna lyfter tre områden som ofta skapar konflikter i en relation

Fakta: Dagens föräldrar Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.

I varje avsnitt intervjuar podduon Joel Höglund och Josefin Lilja en gäst på ett specifikt ämne, som skärmtid, förlossning eller barns känslor.

Podden utkommer varje onsdag.

Lyssna på alla avsnitt på Dagen.se/dagensforaldrar, Spotify, Apple Podcaster eller där poddar finns.

Hur håller man kärleken levande när vardagen är full av barn, jobb och måsten?

Familjekonsulterna Magnus och Lisa Wetterberg har varit gifta i över 30 år och menar att en viktig nyckel är att fortsätta prioritera varandra – även när barnen tar mycket plats.

De lyfter även tre områden som ofta skapar konflikter i en relation

Hur gör man för att inte bli mer kollegor än kärlekspartners när småbarnsåren rullar på?