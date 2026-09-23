Livet efter utflyttade barn och vilka frågor man mest bråkar kring 

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Podd | Dagens föräldrar
Familjekonsulterna lyfter tre områden som ofta skapar konflikter i en relation
Hur håller man kärleken levande när vardagen är full av barn, jobb och måsten?
Familjekonsulterna Magnus och Lisa Wetterberg har varit gifta i över 30 år och menar att en viktig nyckel är att fortsätta prioritera varandra – även när barnen tar mycket plats.
De lyfter även tre områden som ofta skapar konflikter i en relation
Hur gör man för att inte bli mer kollegor än kärlekspartners när småbarnsåren rullar på?