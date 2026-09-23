Podd | Dagens föräldrar

Livet efter utflyttade barn och vilka frågor man mest bråkar kring 

Familjekonsulterna lyfter tre områden som ofta skapar konflikter i en relation

Josefin Lilja och Joel Höglund i podden Dagens föräldrar.
Joel Höglund Digital redaktör
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Fakta: Dagens föräldrar

  • Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.
  • I varje avsnitt intervjuar podduon Joel Höglund och Josefin Lilja en gäst på ett specifikt ämne, som skärmtid, förlossning eller barns känslor.
  • Podden utkommer varje onsdag.
  • Lyssna på alla avsnitt på  Dagen.se/dagensforaldrarSpotify, Apple Podcaster eller där poddar finns.

Hur håller man kärleken levande när vardagen är full av barn, jobb och måsten?

Familjekonsulterna Magnus och Lisa Wetterberg har varit gifta i över 30 år och menar att en viktig nyckel är att fortsätta prioritera varandra – även när barnen tar mycket plats.

De lyfter även tre områden som ofta skapar konflikter i en relation

Hur gör man för att inte bli mer kollegor än kärlekspartners när småbarnsåren rullar på?

Lyssna på avsnittet:

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