Debatt | Musik i kyrkan
Musik har många likheter med mat – man vill inte äta tacos varje dag
Vi skulle verkligen kunna ha nytta av mångfalden inom kristen musik, skriver Andreas Ohlsson
Gospel drar mycket folk utanför församlingen till kyrkan för konserter och liknande, skriver Andreas Ohlsson.
Hrant Khachatryan
I våras gjorde jag ett litet arbete kring olika musikgenrer i kyrkan, främst då med Svenska kyrkan som utgångspunkt, eftersom jag pluggar till kantor på distans samtidigt som jag jobbar som musiker i Svenska kyrkan.