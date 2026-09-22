Debatt | Musik i kyrkan

Musik har många likheter med mat – man vill inte äta tacos varje dag

Vi skulle verkligen kunna ha nytta av mångfalden inom kristen musik, skriver Andreas Ohlsson

Gospelsångare under konsert. Infälld bild på debattören Andreas Ohlsson.
Gospel drar mycket folk utanför församlingen till kyrkan för konserter och liknande, skriver Andreas Ohlsson.
Andreas Ohlsson Andreas Ohlsson musiker
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I våras gjorde jag ett litet arbete kring olika musikgenrer i kyrkan, främst då med Svenska kyrkan som utgångspunkt, eftersom jag pluggar till kantor på distans samtidigt som jag jobbar som musiker i Svenska kyrkan.

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