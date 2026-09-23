Debatt | kristen politik
Bibeln är svår att omsätta i en regeringsförhandling
Kristendomen är ingen politisk ideologi, och olika kristna kommer ofta till olika slutsatser i viktiga frågor, skriver Carl Berglund.
Som alltid i Nya testamentet finner vi en mångfald av uttryckssätt, perspektiv och nyanser, och utmanas att jämföra, tänka efter och bilda oss en egen uppfattning innan vi skrider till handling, skriver Carl Berglund.
Olle Gindemo
En av de märkligaste politiska debatterna i Sverige är den om kristna värderingar, något som många politiker säger sig stå för utan att kunna specificera dem på ett sätt som aktiva gudstjänstbesökare känner igen sig i. Debattörer utgår ofta från att Bibeln och den kristna traditionen ger oss ett bestämt värderingspaket som många människor bejakar. Men när det gäller konkreta detaljer blir svaren antingen svävande eller konfrontativa. Så låt oss nu, när valrörelsen går över i regeringsförhandlingar, samtala om vilka politiska värderingar och ställningstaganden vi kan hitta i Nya testamentet, utan att förutsätta att alla bibliska författare nödvändigtvis står på samma sida.