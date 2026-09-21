Kultur | Krönika
Karl Ove Knausgård romansvit Min kamp har översatts till 35 språk och bara i Norge sålts i över 500 000 exemplar. Dagens Malina Abrahamsson besöker hans hembygd.
Terje Bendiksby
Malina Abrahamsson:
Mitt litteraturintresse har övergått i besatthet
Så hamnade jag på husvisning av Karl Ove Knausgårds barndomshem
Jaha, så du är på pilgrimsvandring? Jag står på Katedralskolan i norska Kristiansand och har just hejdat en kvinna i korridoren. Egentligen är jag i stan för att medverka på en konferens, men jag passar på att göra några utflykter. ”Var det här Karl Ove Knausgård gick på gymnasiet?" vill jag veta, och hon, som visar sig vara skolbibliotekarie, bekräftar. Hon är också ett fan av den norske stjärnförfattaren. Värre är det med eleverna. De vill varken läsa Min kamp eller Morgonstjärnan-serien av bygdens son. ”För dem är han nog bara en gammal gubbe”, tror bibliotekarien.