Kultur | Krönika

Karl Ove Knausgård romansvit Min kamp har översatts till 35 språk och bara i Norge sålts i över 500 000 exemplar. Dagens Malina Abrahamsson besöker hans hembygd. Terje Bendiksby

Malina Abrahamsson:

Mitt litteraturintresse har övergått i besatthet

Så hamnade jag på husvisning av Karl Ove Knausgårds barndomshem