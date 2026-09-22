Debatt | Guds ord
Varför skulle hög bibelsyn vara intellektuellt ohederlig eller fundamentalistisk?
Att kristna med hög bibelsyn skulle längta efter ”snabba svar”, ”krympa Gud” eller rentav ägna sig åt ”hädelse” är en halmgubbe, skriver Jacob Rudenstrand i en replik.
En hög bibelsyn innebär att man tar dess texter på allvar: genre, historiskt sammanhang, språk och intention, skriver Jacob Rudenstrand.
Arne Hyckenberg & Privat
Nya testamentet på svenska firar 500 år i år, samtidigt som en helt ny översättning lanseras. Att detta sammanfaller med en debatt om bibelsyn, initierad av prästen Hillevi Uddenfeldt i Maria Magdalena församling genom ett inlägg på Facebook, är därför välkommet.