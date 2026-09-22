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”Det är ett sentida fenomen att vi måste närma oss bibeltexten med kritiska glasögon”
Dagen möter teologen Andreas Nordlander som har översatt Marilynne Robinsons Reading Genesis till svenska
Andreas Nordlander har tidigare översatt lyrik från engelska. Genesis är hans första stora översättningsprojekt.
Zandra Erikshed
”Första Mosebok blir ofta läst som en sorts manual, men det är snarare meditativ litteratur som man brottas med ett helt liv”. Det säger teologen Andreas Nordlander som tillsammans med Peter Halldorf har översatt Marilynne Robinsons Reading Genesis till svenska.