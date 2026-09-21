Frälsningen är inte bara en punkt att passera

Jag har beslutat att följa Jesus Författare: Niclas Ljung

Förlag: Hylleruds (144 sidor)

Genre: Andaktsbok

Att ta ett beslut om att följa Jesus är det första steget i relationen med honom, men hur gör man sedan? I en 49 dagars andaktsbok hjälper pastorn Niclas Ljung från Malmö, läsaren att ta nya steg i tron.

Varje dags andakt handlar om olika ämnen förknippade med vår egen vandring med Jesus. En av mina favorittitlar är "Att stanna kvar på frälsningens väg". Där beskriver pastorn frälsningen som vägen vi går på och inte bara en punkt vi passerar.

I slutet av varje andakt utmanas läsaren i någon form av utmaning, som att försöka tänka positivt om människorna man möter den dagen. Jag gillade den varianten eftersom jag upplevde att jag blev bättre på att ta med mig det som jag läst. Till sist knyts också andakten ihop med ett passande bibelord och en färdigskriven bön där jag återigen upplevde att lärdomarna och tankarna från texten fick landa.

Jag fick också lära mig mycket om Bibelns lära i de så kallade "Bra att veta" -sidorna, som gjorde att jag också uppskattade denna bok mer än många andra andaktsböcker jag läst. Där fick jag möjlighet att bryta mönstret med samma typ av läsning varje dag och faktiskt lära mig något både spännande och intressant, så som kunskap om Bibelns trovärdighet och olika profetior.

Niclas Ljung beskriver själv i bokens inledning att han vill hjälpa läsarna framåt i tron och ge redskap oavsett var i sin resa man befinner sig, och det kan jag verkligen se att denna andaktsbok kan bidra till. Boken passar för dig som är tonåring och vill utmana dig själv i vardagen.

Den enda förbättringspotentialen jag kan se med "Jag har beslutat att följa Jesus" är att vissa andakter kan upplevas lite för korta och översiktliga, men det påverkade det inte den positiva helhetsbilden.