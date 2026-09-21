Kultur
Egil Lund Svartdahls intervju med häktad realitystjärna avpubliceras
Norske pastorn uttrycker "förståelse och respekt" för beslutet att plocka ner avsnittet från Youtube
Pastorn Egil Lund Svartdahl var programledare för TV Inters satsning "Reisen hjem". Bilden har inget med programmet att göra utan är tagen i samband med EFS årskonferens i Helsingborg 2022, där Egil Lund Svartdahl medverkade.
Magdalena Vogt
Norska TV Inter avpublicerar en intervju, där pastorn Egil Lund Svartdahl mötrt en känd norsk realityprofil. Den tidigare dokusåpadeltagaren är häktad, åtalad för flera allvarliga brott.