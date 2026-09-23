Debatt | Kunskapsraset

Föräldrar måste ta sitt ansvar för de fallande kunskapsnivåerna 

Vi föräldrar måste uppmana och uppmuntra, i synnerhet våra pojkar, att uppföra sig väl, anstränga sig och göra sitt bästa i skolan, skriver Alf B Svensson

Pojkar i skolbänken. Infälld bild på debattören Alf B Svensson.
En tredjedel av alla elever når nu inte upp till den nivå som är nödvändig för att de ska klara sig i samhället, skriver Alf B Svensson.
Alf B Svensson Alf B Svensson leg psykolog
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Partiledarna lider av tunnelseende i skoldebatten. Det märktes bland annat när de nyligen debatterade kunskapsraset i skolan och det faktum att våra 15-åringarnas läsförståelse och kunskaper i matematik har rasat till den sämsta nivån som någonsin uppmätts i en Pisa-undersökning.

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