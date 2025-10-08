Polisen: Jag är outtröttlig i kampen mot vuxnas våld mot barn

Fakta: Dagens föräldrar Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.

I varje avsnitt intervjuar podduon Joel Höglund och Josefin Lilja en gäst på ett specifikt ämne, som skärmtid, förlossning eller barns känslor.

Podden utkommer varje onsdag.

Sofia Blom arbetar med den brottsutredande delen när ett barn utsatts för brott, medan exempelvis socialtjänsten står för skydd av barnet.

Hennes främsta uppgift är att utreda en isolerad händelse, eller en situation, och få barnet att berätta så utförligt som möjligt om vad som hänt, hur det gått till, om det fanns vittnen, och så vidare.

Barnen jag möter har upplevt någonting, som våld eller sexuella övergrepp, och jag ska lyssna, vara en trygg vuxen och försöka hitta nyckeln till att få barnet att berätta.