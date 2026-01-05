USA:s kidnappning av Maduro är bara uttryck för den starkes rätt

Jublande venezuelaner i USA. Diktatorn Maduro lär saknas av få – men det gör inte USA:s aktion laglig. Jason Fochtman/AP

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Venezuelas diktator Nicolás Maduro stal som väntat presidentvalet i juli 2024. Tusentals oppositionella och journalister greps enligt Amnesty, däribland hundratals barn. Tortyr förekom.

Protester mot regimen och våldet möttes med mer våld och mer inskränkningar av mänskliga fri- och rättigheter. Kyrkoledare förföljdes; den kommunistiskt ateistiska regeringen blickade mot Nicaragua för inspiration om hur man ännu bättre kan trakassera kyrkorna och tysta deras rop på frihet och bröd.

Nej, det finns noll anledning att sörja Maduros fall. Han var en i raden av marxistiska operettgeneraler i Latinamerika vars grepp om makten var illegitimt och orättfärdigt.

Med det sagt: USA:s kidnappning och bortförande av Maduro i helgen är folkrättsligt förkastligt och ursäktas inte av diktatorns brott. Det bryter mot den internationella, regelbaserade rättsordningen och är bara uttryck för den starkes rätt. Detta är djupt oroande inte minst för små länder som Sverige. Andra starka män ser på Trump och nickar gillande.

Trump berusas av USA:s militära och ekonomiska styrka.

Det hade varit en förmildrande omständighet om USA deklarerat att man nu ska göra allt för att stötta Venezuela i att skapa ett demokratiskt styrelseskick. Rimligen i samarbete med den starkt troende fredspristagaren och oppositionsledaren María Corina Machado.

I stället öppnar Trump för att vicediktatorn Delcy Rodríguez kan få behålla makten, åtminstone tills vidare, och pratar mest om att lägga vantarna på Venezuelas olja.

Det är sant att Maduros företrädare i uniformen, Hugo Chàvez, förmodligen helt rättsvidrigt ”nationaliserade” utländska oljetillgångar i landet – och sedan misskötte dem gravt. Men inte heller det rättfärdigar kidnappningen av ett annat lands statschef.

Med Donald Trump vid makten är all internationell rättsordning bara ord på papper. Han tycker att makt är rätt och berusas av USA:s militära och ekonomiska styrka. Det är så långt man kan komma från Matteus 20: ”Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare.”

Världen får fortsätta hålla andan.