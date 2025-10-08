Livsstil

”Som vuxen behöver du våga fråga om barns utsatthet”

Polisen Sofia Blom, 45, förhöra barn som utsatts för brott. "Så länge det finns vuxna som slår barn, eller förgriper sig på dem sexuellt så finns det jobb att göra. Jag är helt outtröttlig i det arbetet."

"Min tro, min familj och andra goda ting i livet hjälper mig att fylla upp tanken igen, så att jag pallar."
Josefin Lilja
Reporter
Publicerad

Hon är sjubarnsmamma, polis och barnförhörsledare. Hon äger höns, hästar och snart även får, på gården i Värnamo. Sofia Blom, 45, har fullt upp i livet, men brinner för att hjälpa de mest utsatta: barnen. 

