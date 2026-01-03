Du är älskad i befintligt skick!

Att vara älskad i befintligt skick syftar inte på att vi är färdiga som vi är, utan att vi är mottagna som vi är, skriver Robert Eriksson. Janno Reyes

Efter varje storhelg hör vi samma sak: stödlinjerna blir nedringda av människor som kämpar med ensamhet och utanförskap. I en tid där så många upplever att de inte är älskade, har kyrkan en unik möjlighet att förkunna det mest befriande budskapet av alla: Vi är älskade i befintligt skick.