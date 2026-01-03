Debatt | Guds kärlek

Du är älskad i befintligt skick!

Det var först i tonåren, på kristna ungdomsmöten med en sträng och svartvit undervisning, som en annan gudsbild smög sig in, skriver Robert Eriksson.

Uppslagen bibel där två sidor rullats ihop för att forma ett hjärta. Infälld bild på Robert Eriksson.
Att vara älskad i befintligt skick syftar inte på att vi är färdiga som vi är, utan att vi är mottagna som vi är, skriver Robert Eriksson.
Robert Eriksson Robert Eriksson Robert Eriksson pastor & föreståndare i Betlehemskyrkan, Göteborg, författare & musiker. Aktuell med boken ”Älskad i befintligt skick”.
Publicerad

Efter varje storhelg hör vi samma sak: stödlinjerna blir nedringda av människor som kämpar med ensamhet och utanförskap. I en tid där så många upplever att de inte är älskade, har kyrkan en unik möjlighet att förkunna det mest befriande budskapet av alla: Vi är älskade i befintligt skick.

gud gudsrelationen debatt

