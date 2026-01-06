Livsstil
Italienaren som tog pingsten till Brasilien före svenskarna
Luigi Francescon grundade stor rörelse vid sidan av de svenska missionärerna Gunnar Vingren och Daniel Berg
Italienska pingstmissionären Luigi Francescon var först med att sprida pingstväckelsen i Brasilien. Än i dag finns Congregação Cristã no Brasil, som skiljer ut sig från övriga kristna samfund i landet bland annat genom att alla kvinnor bär slöja under gudstjänsten.
Wikimedia Commons
Det sägs ofta att pingströrelsen kom till Brasilien genom svensk mission. Men åtta månader innan svenskarna kom grundade italienaren Luigi Francescon en rörelse som utan vare sig pastorer, bibelstudier eller kampanjer vuxit till två miljoner medlemmar. Dagen gick på gudstjänst i Brasiliens omstridda första pingstkyrka.