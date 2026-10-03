Kultur | Böcker

Britta Hermansson: Jag ångrar att jag läste Torgny Lindgrens Hummelhonung 

Pastorn och författaren svarar på frågor om läsning i serien ”Mitt bokliv”

Mitt bokliv med Britta Hermansson.
"Det är fantastiskt att ha möjlighet att citera ur en skönlitterär bok och få ge en smak av en läsupplevelse i till exempel en predikan så vi kan känna igen våra egna liv"
Malina Abrahamsson Reporter
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Britta Hermansson är pastor, poddare och författare, i höst aktuell med boken Mellanrum. I serien ”Mitt bokliv” berättar hon om vilken genre hon dras till och vad som får henne att sluta lyssna på en bok. 

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