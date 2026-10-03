Kultur
Kyrkbänkar fick täckas under Andersson Wij-konsert – efter fem år har färgen fortfarande inte torkat
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När Tomas Andersson Wijs turné "Kyrkorna" kom till Bergs kyrka i Lammhult, fick publiken sitta på filtar, då färgen på kyrkbänkarna kladdar av sig. Bilden är från Andersson Wijs spelning i Helga Trefaldighets Kyrka i Uppsala.
Natanael Gindemo
Bergs kyrka i Lammhults församling målades om invändigt under årsskiftet 2020/2021. Men färgen på kyrkbänkarna kladdar fortfarande av sig. När artisten Tomas Andersson Wij höll konsert i kyrkan i augusti fick bänkarna täckas över.