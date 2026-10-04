Kultur | Kulturessä
Är våra samtal och diskussioner öppna för alla att delta i, oavsett kulturellt kapital?
Vitaly Gariev
Fredrik Wenell:
Min brors kompisar förstår förmodligen inte denna text
Kan kulturellt kapital bland ledare i frikyrkan skrämma bort en del från att delta i samtalet?
”Din senaste krönika skulle aldrig mina arbetskamrater förstå”, förklarade min bror. Svårighetsgraden handlade varken om orden i sig eller om att den utgick från en kristen världsbild, utan snarare om hur jag resonerade. Han jobbar i industrin och har i princip levt hela sitt liv i samma småstad på östkusten, långt ifrån någon större stad.