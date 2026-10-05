Debatt | Unga och tro

Föräldrar – ta ansvar för att forma era barn till lärjungar

Vi som är föräldrar måste ta vår uppgift på allvar och se till att på bästa sätt förvalta den gåva från Gud som våra barn faktiskt är, skriver Robin Arvidsson

Mamma och tonårsdotter sitter i soffa och pratar. Infälld bild på debattören Robin Arvidsson.
Det är med föräldrarna unga har en chans att sätta sig ner och fundera på sin vandring med Gud på en daglig basis, skriver Robin Arvidsson.
Robin Arvidsson Robin Arvidsson pastor med ansvar för barn och familj i Korskyrkan Västerås
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Vilka människor har haft störst betydelse för dig i din vandring med Gud? Den frågan har jag ställt till ett antal barn och ungdomar de senaste veckorna. Kan du gissa vilket svar som var det vanligaste förekommande?

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