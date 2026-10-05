Debatt | Unga och tro
Föräldrar – ta ansvar för att forma era barn till lärjungar
Vi som är föräldrar måste ta vår uppgift på allvar och se till att på bästa sätt förvalta den gåva från Gud som våra barn faktiskt är, skriver Robin Arvidsson
Det är med föräldrarna unga har en chans att sätta sig ner och fundera på sin vandring med Gud på en daglig basis, skriver Robin Arvidsson.
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Vilka människor har haft störst betydelse för dig i din vandring med Gud? Den frågan har jag ställt till ett antal barn och ungdomar de senaste veckorna. Kan du gissa vilket svar som var det vanligaste förekommande?