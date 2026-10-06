Debatt | Herrens bön
Fokusera mindre på bönens rytm och mer på syftet
Jesus ville lära oss vad vi ska be om, så att våra böner inte bara blir ett rabblande av tomma ord, skriver Bertil Swärd.
Jesus syfte var att lära oss vad vi ska be om, skriver Bertil Swärd. Bilden: Herrens bön enligt NT 2026.
Amanda Lindgren
I samband med lanseringen av nya översättningen av Nya testamentet talas det mycket om formuleringen av Herrens bön, den som i 1917 års översättning av Nya testamentet inleds med "Fader Vår", i NT81 med "Vår Fader" och nu i NT 2026 inleds med "Vår Far".