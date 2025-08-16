”Om vi hamnar i den offentliga stupstocken är det enda sättet att komma vidare att krishantera och göra en pudel” skriver Dan Salomonsson. Johan Nilsson / TT

Skuld och skam hänger ihop och blandas ofta med varandra. Skillnaden mellan skuld och skam är hårfin och ibland svår att tydligt definiera. Skam skulle kunna beskrivas som en känsla av blygsel över bristande förmåga. Skuldkänslorna kommer av att ha tänkt eller handlat orätt i strid med värderingarna man bär. Skammen går djupt in vår självbild och gör att vi känner oss dåliga som personer.