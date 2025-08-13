Kultur

Kristna musikpionjären Chuck Girard har gått ur tiden 

Grundaren av bandet Love Song och en av Jesusrörelsens frontfigurer hyllas av den amerikanska artisteliten

Chuck Girard, musikalisk pionjär för modern kristen musik och frontfigur Jesusfolket på 70-talet.
Chuck Girard, en av Jesusrockens viktigaste förgrundsfigurer, är död. Med sitt band Love Song och en omfattande solokarriär satte han tonen för en hel generation när Jesusrörelsen bröt fram i början av 1970-talet. Ny hyllas han av Amy Grant, Michael W Smith och en lång rad andra musikaliska efterföljare.

