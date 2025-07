”Gud stoppade mina planer på att hoppa av skolan och bli evangelist”

Ulrik Josefsson Ålder: 60 år.

Yrke: Rektor på ALT, Akademi för ledarskap och teologi samt docent i praktisk teologi.

Bor: i Jönköping.

Familj: Gift med Carina och tillsammans har paret tre vuxna söner.

Vad går du runt och tänker på just nu?

– Jag tänker nästan alltid på flera saker samtidigt. Så just nu tänker jag både på hur skönt det ska bli att få några veckors ledigt och hur vi bäst rustar och utbildar nästa generations ledare i kyrkan. Utbildningsnivån i samhället ökar och den våg av unga vi ser uttrycka nyfikenhet inför tron kommer inte att nöja sig med att Jesus är svaret oavsett vilken fråga man än ställer. Väl rustade kristna ledare kommer att bli ännu viktigare.

Vilken biblisk person identifierar du dig med och varför?

– Det är lite beroende på dagsformen. Men jag gillar Nikodemus. Det finns ett både frimodigt och lite ambivalent drag hos honom som jag kan känna igen mig i. Nikodemus är en person som söker sanningen och hans uppriktiga frågor lockar ju faktiskt fram de allra viktigaste svaren från Jesus, om att man behöver bli född på nytt och att Gud älskar världen.

Vilken är din största skräck?

– Jag är ingen särskilt rädd person. Men jag kan börja tänka att jag är en fejk och att jag hoppas att ingen ska upptäcka hur korkad jag egentligen är. Det är lite pinsamt men så är det.

Vad lyssnar du på när du vill varva ner?

– Jag lyssnar mest på radio och poddar, men det är inte direkt för att varva ner. När jag ska koppla av och lyssna på musik blir det artister från min ungdom som Steely Dan och Elton John.

Vilken plats är den bästa du vet?

– Jag trivs bra hemma på vår altan eller på vårt sommarställe i Stockholms skärgård, som vi delar med min bror och hans familj. Att ligga där i hängmattan och se hur solen går ner över Nämdöfjärden är fantastiskt.

Vilken egenskap hos dig själv har du svårast för?

– Att jag hela tiden vill vidare och att jag liksom aldrig kan nöja mig. Den egenskapen är djupt tröttsam för min omgivning men också för mig själv.

Vad ångrar du?

– Alla gånger i vardagen då jag inte följt hjärtat eller Andens maning att göra gott. Det finns så många gånger man med bara några ord eller en liten insats kan förändra mycket.

Jag tänker mig inte evigheten som gator av guld, utan mer som en annan dimension. Ulrik Josefsson

Vad skulle du säga till ditt tonårsjag om du fick chansen?

– Trust the process. Lita på Gud. Du kommer att kliva snett massor av gånger, men Gud är med dig. Det är riktningen i ditt liv som är det avgörande.

När möter du Gud?

– På olika sätt. I gudstjänsten, i bönestunden på morgonen eller i förundran över naturen. Gud är ju genom sin Ande närvarande överallt. Oftast spelar det inte så stor roll om jag väljer att gå åt höger eller vänster, det som spelar roll är att veta att Gud är med mig oavsett vilken väg jag tar.

Hur föreställer du dig livet efter döden?

– Som chokladen – ljus och god. Jag tänker mig inte evigheten som gator av guld, utan mer som en annan dimension där relationerna är helt ostörda och oskadade.



Vad skulle du vilja säga till Sveriges regering?

– Om man är stark måste man vara snäll. Vi har råd att fortsätta visa generositet och solidaritet gentemot alla de miljarder som inte haft nåden att födas i Sverige. Det perspektivet saknar jag hos alla partier i dag. Vi pratar om hur problematiskt det är med Trumps ”America first”-politik. Men i dag hör jag mest ”Sverige först” från våra politiker.

Vilket är svenska språkets vackraste ord?

– Förnöjsamhet. Det är ett både vackert och viktigt ord som säger något om vårt förhållande till livet.

Vad finns med på din Bucket List?

– Att besöka den där norska nationalparken där Preikestolen ligger. Jag och min fru Carina har besökt alla de svenska nationalparkerna och nu har vi fortsatt även utanför Sverige.

Gud har gett mig nåden att ha en god nattsömn. Ulrik Josefsson

När och var är du som lyckligast?

– Jag är väldigt lycklig när jag och Carina är ute på våra långa vandringar i naturen. Att gå där, småprata och bara njuta av naturen tillsammans. Sedan finns det så klart också tillfällen i mitt yrkesliv som är djupt tillfredsställande, som när man ser något tändas i ögonen på studenter som upptäcker saker på ett nytt sätt. Men måste jag välja så väljer jag vandringarna med Carina.

Vilken person, död eller levande, skulle du vilja äta middag med?

– Det här har med mitt yrke att göra. Men jag skulle verkligen vilja få ett ordentligt samtal med Lewi Pethrus. Det skulle vara otroligt intressant att få prata om den här dubbelheten jag kan uppfatta hos honom. Å ena sidan var han ju en otroligt intelligent och strategisk ledare, å andra sidan kunde han förlora sig i utdragna strider och ibland inte tyckas inse sin egen position som pingströrelsen självklara ledare.

Vilken kristen författare läser du helst och varför?

– Det finns ett par böcker som öppnat nya världar för mig. Steven J. Lands bok Pentecostal Spirituality är en sådan, likaså boken Vägvisare av Magnus Malm. Jag läser ju ständigt i mitt arbete, samtidigt har jag svårt att säga att det är någon särskild författare jag återkommer till. Det skulle i så fall vara Bibelns författare.

Vad får dig att ligga vaken i vargtimmen, och vad hjälper dig att somna om?

– Gud har gett mig nåden att ha en god nattsömn. Men jag kan ibland plågas av deadlines till de olika skrivuppdrag som ingår i den akademiska världen. Inte minst eftersom jag så ofta kommer i gång alldeles för sent med skrivandet.

Nämn ett bönesvar du fått.

– Får jag nämna två? I så fall vill jag först lyfta fram en händelse, då vi var familjehem för en kille under ett antal år. Efter en tid kunde resten av hans familj komma till Sverige, men pappan visade sig ha en svår lungsjukdom och behövde en transplantation. Vi bad mycket för honom och precis i sista stund hittades en matchande donator. Våra vänner i den här familjen är muslimer, men än i dag när vi möts så säger pappan att det är våra böner som är anledningen till att han lever i dag.

– Ett annat bönesvar som påverkat mitt liv är att Gud stoppade mina planer på att hoppa av skolan och bli evangelist. Vid ett tillfälle satt jag i kyrkan med en kompis och bad om vägledning. Jag ska erkänna att jag mest ville ha bekräftelse från Gud på mina egna planer så att jag kunde hoppa av skolan. Men i stället gick en pastor upp och sa att han upplevt ett profetiskt tilltal till någon i lokalen, ”du ska inte sluta skolan, du ska tjäna mig i skolan”. I dag drygt 40 år senare, kan jag konstatera att skolan blev mitt liv och min tjänst. Som skolevangelist, bibelskolelärare och nu i dag som rektor för ALT.

Vilken är din käraste ägodel?

– Min vigselring.

Vad vill du ska spelas på din begravning?

– Old and Wise, med The Alan Parsons project, gärna med samma saxofonsolo som på inspelningen. Det här vet mina barn för jag brukar dra upp volymen i bilen och påminna dem om just detta med begravningen, samtidigt som min fru blir galen och säger åt mig att sänka och hålla händerna på ratten.