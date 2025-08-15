Kultur

Artisten Forrest Frank: Gud helade min brutna rygg

Två veckor efter skateboardolyckan har världsstjärnans vittnesbörd om mirakulöst helande blivit viral 

Artisten Forrest Frank gör succé med sin musik. Samtidigt har rapparens berättelse om en helad rygg fått stor spridning i sociala medier.
Daniel Wistrand
Kultur- och livsstilsredaktör
Publicerad

Kristna bästsäljande artisten Forrest Frank bröt nyligen ryggen på flera ställen. Nu vittnar han om att Jesus helat honom och klippet sprids som en löpeld i sociala medier, samtidigt har Lemonade, som kom till efter olyckan, klättrat upp i toppen på flera streaminglistor.

helanden och mirakler vittnesbörd usa musik kultur

