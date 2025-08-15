Kultur
Artisten Forrest Frank: Gud helade min brutna rygg
Två veckor efter skateboardolyckan har världsstjärnans vittnesbörd om mirakulöst helande blivit viral
Artisten Forrest Frank gör succé med sin musik. Samtidigt har rapparens berättelse om en helad rygg fått stor spridning i sociala medier.
The Media Collective
Kristna bästsäljande artisten Forrest Frank bröt nyligen ryggen på flera ställen. Nu vittnar han om att Jesus helat honom och klippet sprids som en löpeld i sociala medier, samtidigt har Lemonade, som kom till efter olyckan, klättrat upp i toppen på flera streaminglistor.