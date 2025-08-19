Kultur
Orkestersuccé lyfte Skärgårdssång
Tillsammans med starka solister knockade Smyrna symfoniorkester publiken med musikalisk bredd och mångfald
Smyrna symfoniorkester med gäster gjorde succé under konserten. Här med Maria Gustin Bergström som solist
Urban Thoms
Aldrig någonsin har det varit så många musiker på scenen samtidigt på den kristna musikfestivalen Skärgårdssång. Frågan är om någon tidigare artist fått maken till publikrespons. Succén för Smyrna Symfoniorkester och solisterna som uppträdde med dem var nämligen monumental.