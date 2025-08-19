Kultur

Orkestersuccé lyfte Skärgårdssång

Tillsammans med starka solister knockade Smyrna symfoniorkester publiken med musikalisk bredd och mångfald

Smyrna symfoniorkester med gäster gjorde succé under konserten. Här med Maria Gustin Bergström som solist
Urban Thoms
Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Aldrig någonsin har det varit så många musiker på scenen samtidigt på den kristna musikfestivalen Skärgårdssång. Frågan är om någon tidigare artist fått maken till publikrespons. Succén för Smyrna Symfoni­orkester och solisterna som uppträdde med dem var nämligen monumental.

