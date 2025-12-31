”Det lilla i livet är lätt att missa när allt ska vara så överflödigt och glamoröst”

”Även om vi inte ens bor i samma land, kändes vi som systrar som uppmuntrade och stärkte varandra i tron”, skriver Vera Svensson. Daiga Ellaby

Det här året lider mot sitt slut. Snart är 2025 genomfört och kommer aldrig tillbaka. Det paketeras, förseglas och läggs på hyllan. Tänk om man kunde gå in i det där förrådet och kolla igenom lådorna av minnen. För när frågan kommer: Vad har du gjort det här året? Då står allt stilla. Vad hände med alla 365 dagar?