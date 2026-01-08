Kultur
Kvinnan bakom "Apjesus" död
Dåvarande 80-åringen blev världsberömd över en natt efter att ha försökt restaurera tavla med tveksamt resultat.
I kyrkan Santuario de Misericordia i den spanska byn Borja visas originalmålningen av "Ecce Homo", målad av 1800-talskonstnären Elias Garcia Martinez, med den misslyckade freskrestaureringen på väggen.
Javier Vinuela
Hösten 2012 blev Cecilia Giménez världskändis efter att ha försökt restaurera en Jesustavla i en spansk kyrka. Hennes amatörmässiga försök gav upphov till fenomenet "Apjesus" och har sedan dess lockat tusentals turister till Borja.