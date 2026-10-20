Kultur | Kulturessä

”Men de senaste åren har jag insett att jag är i viss minoritet även bland mina troende vänner. Där dyker de karvade pumporna upp på kristna mammors och pappors Instagram”, skriver Josefin de Gregorio.

Josefin de Gregorio:
Snälla, kan vi inte stå emot den här amerikanska skräptrenden tillsammans?

Varje oktober ledigmarkerar jag barnen i förskoleappen och bokar biljetter för att resa till mormor och morfar

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Förhållandet mellan mig och föräldrakooperativet är något spänt. Jag bor i en stadsdel där de flesta är, tja, hippies. De tror inte på Gud. Kanske på något slags opersonlig kraft. Eller på Marx. De är fina människor för det, varma, hjälpsamma, generösa, smarta. Bra på vegetarisk och ekologisk mat och klimat, vilket jag också håller högt. Men vi delar inte världsbild. De, vänster­röstande genusföräldrar. Jag, en religiös extremist (relativt sett, alltså).

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