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”Men de senaste åren har jag insett att jag är i viss minoritet även bland mina troende vänner. Där dyker de karvade pumporna upp på kristna mammors och pappors Instagram”, skriver Josefin de Gregorio. Nika Benedictova

Josefin de Gregorio:

Snälla, kan vi inte stå emot den här amerikanska skräptrenden tillsammans?

Varje oktober ledigmarkerar jag barnen i förskoleappen och bokar biljetter för att resa till mormor och morfar