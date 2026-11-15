Kultur | Kulturessä

Bokmässan i Göteborg talar gärna om att en mångfald av röster får komma till tals, men alla håller inte med, konstaterar Fredrik Wenell i sin kulturessä. Fredrik Sandberg/TT

Fredrik Wenell:

Många skryter om mångfald men få sammanhang kan uppvisa verklig bredd

Vi älskar tanken på att inkludera den andre så länge den andre inte utmanar för mycket