Kultur | Kulturessä

Bokmässan i Göteborg talar gärna om att en mångfald av röster får komma till tals, men alla håller inte med, konstaterar Fredrik Wenell i sin kulturessä.

Fredrik Wenell:
Många skryter om mångfald men få sammanhang kan uppvisa verklig bredd 

Vi älskar tanken på att inkludera den andre så länge den andre inte utmanar för mycket

Publicerad

Det finns en märklig paradox i nästan varje svensk gemenskap. Vare sig du kliver in i en idrottsförening, en frikyrka eller ett kulturkollektiv möts du av samma stolta försäkran: Här hos oss möts alla sorters människor och alla människor är lika mycket värda. Det kan handla om generationer, klasser och kulturer. Alla vill vara öppna gemenskaper där olikheter får plats.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

frikyrkan ivar arpi victor malm kultur kulturessäer mångfald fredrik wenell bokmässan

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning