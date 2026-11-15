Kultur | Kulturessä
Bokmässan i Göteborg talar gärna om att en mångfald av röster får komma till tals, men alla håller inte med, konstaterar Fredrik Wenell i sin kulturessä.
Fredrik Sandberg/TT
Fredrik Wenell:
Många skryter om mångfald men få sammanhang kan uppvisa verklig bredd
Vi älskar tanken på att inkludera den andre så länge den andre inte utmanar för mycket
Det finns en märklig paradox i nästan varje svensk gemenskap. Vare sig du kliver in i en idrottsförening, en frikyrka eller ett kulturkollektiv möts du av samma stolta försäkran: Här hos oss möts alla sorters människor och alla människor är lika mycket värda. Det kan handla om generationer, klasser och kulturer. Alla vill vara öppna gemenskaper där olikheter får plats.