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”Att hitta svenska varianter av ordvitsarna kan vara utmanande”
Svenske prästen David Tosteberg översätter världssuccén The Chosen
Pressbild från serien The Chosen, som svenske prästen David Tostenberg varit med och översatt.
The Chosen
Den populära tv-serien The Chosen skildrar livet för Jesus och hans lärjungar. Genom åren har den fått allt större spridning över världen och översatts till en mängd olika språk. Något inte alla vet är att en av översättarna är präst i Kramfors.