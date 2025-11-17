Kultur
Lisa Nilsson, Medina och Greekazo klara för arenasatsningen ”Det räcker”
Sebastian Stakset, Sabina Ddumba, Uno Svenningsson samt anhöriga till mordoffren kommer att medverka.
Ett stort antal artister och talare är klara för den stora galan och manifestationen mot vapenvåldet den 31 januari 2026.
Oscar Olsson/TT
Nu släpps artisterna till satsningen ”Det räcker” i 3Arena i Stockholm den 31 januari. Bland annat kommer Lisa Nilsson, Uno Svenningsson, ADAAM & Greekazo och Sabina Ddumba att uppträda, men det blir också dans, film, tal och en gemensam ljusmanifestation.