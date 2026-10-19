Samla likes och få andra att skratta i ”Hur kul är du själv då?”

Hur kul är du själv då? Betyg: 4 av 5

Ålder: 15

Antal spelare: 3–6

Speltid: 30 minuter

Förlag: ALF

Genre: Partyspel

Hur kul är du själv då? går ut på att fullborda eller svara på meningar som spelet ger, och göra det så roligt som möjligt. Om spelet säger ”Sämsta snacks på biografen” så kan man till exempel svara ”Surströmming”.

Alla spelare skriver ned sina förslag, vilka samlas in av spelledaren (som växlar varje omgång). Sedan ska man bedöma vilket av de andras förslag som man tycker är roligast. De spelare som får ”likes” av de andra får poäng. Spelet ger också ett eget förslag. Om någon spelare tror att det förslaget kommer från en annan spelare, får den personen också poäng. Den med flest poäng efter ett antal rundor vinner.

Ett riktigt kul spel för dem som har fantasi - och kan skriva läsligt.

Hur kul är du själv då? är ett riktigt kul spel för dem som har fantasi – och kan skriva läsligt. Minus för den lilla skärm som spel­ledaren ska dölja spelets och spelarnas förslag bakom. Vi bytte ut den mot en pärm.