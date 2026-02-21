Livsstil | Krönika
Jag blev inlagd på sjukhus och et var en tuff tid för mig, det var som att jag hade vilda djur runt mig, men också att änglar var där.
Natanael Melchor
Anton Ahlmark:
Jag upplevde att ajg hade änglar runt omkring mig på sjukhuset
Du som tror på Jesus kan säga att du har änglavakt varje dag.
Söndagens evangelietext innehåller inte så många ord, men den är full av symbolik och betydelse. Vad betyder egentligen öknen? Vad betyder de vilda djuren? Och vad betyder det att änglarna betjänade Jesus?