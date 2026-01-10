Livsstil | Krönika

Vad betydde Jesu eget dop? När han stod inför det oerhörda som han var på väg in i, så behövdes en bekräftelse av kärlek, från honom som hade sänt sin son till världen. Och den kom, skriver Liselotte J Andersson.

Liselotte J Andersson:
Heliga handlingar hjälper oss att hålla fast i tron

Jesu dop blev en bekräftelse i kärlek – något vi också kan behöva

Publicerad

Nu är julen över. Vi har firat färdigt Kristi födelses fest. Stjärnan över stallet i Betlehem bleknar sakta bort och försvinner. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

livsstilskrönika krönikor livsstil

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning