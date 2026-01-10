Livsstil | Krönika

Vad betydde Jesu eget dop? När han stod inför det oerhörda som han var på väg in i, så behövdes en bekräftelse av kärlek, från honom som hade sänt sin son till världen. Och den kom, skriver Liselotte J Andersson.

Liselotte J Andersson:

Heliga handlingar hjälper oss att hålla fast i tron

Jesu dop blev en bekräftelse i kärlek – något vi också kan behöva