Livsstil | Krönika
Vad betydde Jesu eget dop? När han stod inför det oerhörda som han var på väg in i, så behövdes en bekräftelse av kärlek, från honom som hade sänt sin son till världen. Och den kom, skriver Liselotte J Andersson.
iStock
Liselotte J Andersson:
Heliga handlingar hjälper oss att hålla fast i tron
Jesu dop blev en bekräftelse i kärlek – något vi också kan behöva
Nu är julen över. Vi har firat färdigt Kristi födelses fest. Stjärnan över stallet i Betlehem bleknar sakta bort och försvinner.