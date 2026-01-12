Livsstil

Daniella, 32: Jag bad om råd för en väns missbruk, egentligen var det mitt eget beroende

Stor intervju med Daniella Hermansson, i dag engagerad inom LP-stiftelsen där hon arbetar för att hjälpa unga ur den onda spiral hon själv fastnade i • "Från 14 till 29 års ålder gick veckorna ut på att få tag på alkohol".

Daniella Hermansson kämpade under nästan halva sitt liv med missbruk. I dag är hon engagerad i LP Grow, som arbetar för att förebygga alkohol, droger, psykisk ohälsa och kriminalitet.
Daniel Wistrand
Daniel Wistrand Kultur- och livsstilsredaktör
Publicerad

Daniella Hermansson har levt en hårsmån från döden. Halva hennes liv har kantats av alkohol, droger och destruktiva relationer. Men ett plötsligt möte med Gud förändrade allt och när Daniella öppnade sin första bibel fick hon sitt livs chock.

livsstil gudsrelationen ätstörningar alkohol och droger ekerö lp-verksamheten vittnesbörd missbruk stockholm

