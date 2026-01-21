Livsstil

Alex, 41: Att vara barnens fotbollstränare ingår i mitt kall

Tog sig ur missbruket när han fick veta att han skulle bli pappa • ”Finns inget som slår att få vara med min dotter"

Alex Bengtsson blev pappa lämnade han också ett tungt missbruk bakom sig. I dag är han prästkandidat för Uppsala stift och en högst engagerad fotbollstränare för dotterns lag i Knivsta.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

I samband med att Alex Bengtsson blev pappa lämnade han också ett tungt missbruk bakom sig. I dag är han prästkandidat för Uppsala stift och en högst engagerad fotbollstränare för dotterns lag i Knivsta. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

svenska kyrkan ledarskap knivsta prästyrket föräldraskap fotboll familjeliv dagens föräldrar alkohol livsstil personlig utveckling missbruk ungdomar och tro

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning