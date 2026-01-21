Livsstil
Alex, 41: Att vara barnens fotbollstränare ingår i mitt kall
Tog sig ur missbruket när han fick veta att han skulle bli pappa • ”Finns inget som slår att få vara med min dotter"
Alex Bengtsson blev pappa lämnade han också ett tungt missbruk bakom sig. I dag är han prästkandidat för Uppsala stift och en högst engagerad fotbollstränare för dotterns lag i Knivsta.
Natanael Gindemo
I samband med att Alex Bengtsson blev pappa lämnade han också ett tungt missbruk bakom sig. I dag är han prästkandidat för Uppsala stift och en högst engagerad fotbollstränare för dotterns lag i Knivsta.