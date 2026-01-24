Livsstil | Krönika
I veckans bibelkrönika frågar sig Anton Ahlmark vart vi vänder oss när livet ställs på sin spets och vi desperat behöver hjälp och vägledning.
Peyman Shojaei
Anton Ahlmark:
Vart går du för att få vägledning, tröst och hjälp?
Du behöver inte ha gjort precis rätt saker – Jesu famn är öppen för dig
Söndagens evangelietext lyfter två allvarliga ämnen – desperation och utanförskap. Två faktorer som mannen i texten verkligen visste vad det innebar. Hemma hade han en son som var svårt sjuk och nu söker han upp Jesus med en önskan om sonen ska bli helad.