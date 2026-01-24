Vart går du för att få vägledning, tröst och hjälp?

I veckans bibelkrönika frågar sig Anton Ahlmark vart vi vänder oss när livet ställs på sin spets och vi desperat behöver hjälp och vägledning. Peyman Shojaei

Söndagens evangelietext lyfter två allvarliga ämnen – desperation och utanförskap. Två faktorer som mannen i texten verkligen visste vad det innebar. Hemma hade han en son som var svårt sjuk och nu söker han upp Jesus med en önskan om sonen ska bli helad.