Livsstil | Krönika

I veckans bibelkrönika frågar sig Anton Ahlmark vart vi vänder oss när livet ställs på sin spets och vi desperat behöver hjälp och vägledning.

Anton Ahlmark:
Vart går du för att få vägledning, tröst och hjälp?

Du behöver inte ha gjort precis rätt saker – Jesu famn är öppen för dig

Publicerad

Söndagens evangelietext lyfter två allvarliga ämnen – desperation och utanförskap. Två faktorer som mannen i texten verkligen visste vad det innebar. Hemma hade han en son som var svårt sjuk och nu söker han upp Jesus med en önskan om sonen ska bli helad.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

helanden och mirakler helande och mirakler bibeln anton ahlmark andakt livsstilskrönika krönikor livsstil

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning