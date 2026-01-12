Livsstil
Tidigare lovsångsledaren reste sig efter konkurs – bakar bullar igen: ”Ett livskall”
Deras bullar har tagit Osloborna med storm. Kristna paret Paul och Kjersti Grønseth startade om bageriet Dagligt bröd – och den här gången går brödet åt som smör.
Makarna Grønseth driver bageriet Dagligt Bröd
Erlend Berge
Tidigare lovsångsartisten Paul och hustrun Kjersti Grønseth låter sig inte skrämmas av en konkurs. Nu har de öppnat bageriet Dagligt Bröd för andra gången, den här gången med långa köer.