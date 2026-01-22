Livsstil
Björn Wiman: Jag blev rasande när jag insåg vidden av min pappas svek
Dagens Nyheters kulturchef om nya boken, gudstron och försoningen med sin far
Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman är aktuell med sin nya bok, ”Den lyckligaste leken”, där han skriver om sin relation till sin far. I podden Dagens människa berättar han om försoningen med pappan och om sin tro.
Kajsa Göransson
En dag för tio år sen fick Björn Wiman ett brev från sin pappa. Brevet innehöll ord som förändrade hans liv. Något rann av honom, Björn ringde genast upp och sa ”nu börjar vi om”. Dagen har mött Dagens Nyheters kulturchef i ett personligt samtal om försoning, skidåkning och tro.