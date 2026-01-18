Livsstil
Ylva och Helen är stiftsjungfrur – bär ring som visar att de tillhör Jesus
Dagen möter två av fyra svenska kvinnor som är vigda för tillfället • Helen Dahlqvist, 53 om upplevelsen under jungfruvigningen i sin egensydda brudklänning: "Då insåg jag att jag inte var i himmelriket, utan kvar på jorden."
Helen Dahlqvist, 53, vigdes till stiftsjungfru 2024. Både hon och Ylva Wibull har lovat att leva i celibat för Kristus.
De har avlagt eviga löften om celibat och vigt sitt liv för Kristus. Men Ylva Weibull, 70, och Helen Dahlqvist, 53, har inte gått i kloster. De kallas stiftsjungfrur och det finns bara fyra stycken i hela Sverige.