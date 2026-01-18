Livsstil

Ylva och Helen är stiftsjungfrur – bär ring som visar att de tillhör Jesus

Dagen möter två av fyra svenska kvinnor som är vigda för tillfället • Helen Dahlqvist, 53 om upplevelsen under jungfruvigningen i sin egensydda brudklänning: "Då insåg jag att jag inte var i himmelriket, utan kvar på jorden."

Helen Dahlqvist, 53, vigdes till stiftsjungfru 2024. Både hon och Ylva Wibull har lovat att leva i celibat för Kristus.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter
Publicerad

De har avlagt eviga löften om celibat och vigt sitt liv för Kristus. Men Ylva Weibull, 70, och Helen Dahlqvist, 53, har inte gått i kloster. De kallas stiftsjungfrur och det finns bara fyra stycken i hela Sverige. 

