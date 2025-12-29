Vår församling bara krymper, vad gör vi för fel?

"Är det kört för oss eller finns det något vi kan göra för att bli en växande församling igen", skriver en uppgiven församlingsmedlem i veckans fråga till Britta Bolmenäs Jon Tyson

Hej. Jag är med i en församling som varit stor, men minskat under många år. Nu är vi bara några få som drar lasset. Det har inte kommit till några nya medlemmar på flera år. Vi har bett Gud att skicka hit några driftiga barnfamiljer och sätta fart på oss, men de kristna som flyttar till vår stad går hellre till en annan församling. där det redan finns många barn. Är det kört för oss eller finns det något vi kan göra för att bli en växande församling igen?