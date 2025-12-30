Livsstil

”Någon började viska till mig att det var tid att ge mer utrymme åt Anden”

Mikael Hallenius menar att många kristna är för blyga inför den helige Ande – inte minst angående de delar som handlar om demoner och befrielse   

"Jag vill betona att genom tron har vi alla nådegåvor", säger Mikael Hallenius som är aktuell med en bok om den helige Ande.
Malin Aronsson
Malin Aronsson Reporter och poddredaktör på Livsstil
Publicerad

Som varm gröt. Det var Mikael Hallenius första upplevelse av den helige Anden när han var tonåring. I dag kan han också berätta om Anden som eld och stormvind och kraft att driva ut demoner. Många känner blygsel inför den helige Anden, menar Mikael Hallenius. Nu vill han hjälpa kristna att våga utforska mer.

