”Någon började viska till mig att det var tid att ge mer utrymme åt Anden”
Mikael Hallenius menar att många kristna är för blyga inför den helige Ande – inte minst angående de delar som handlar om demoner och befrielse
"Jag vill betona att genom tron har vi alla nådegåvor", säger Mikael Hallenius som är aktuell med en bok om den helige Ande.
Natanael Gindemo
Som varm gröt. Det var Mikael Hallenius första upplevelse av
den helige Anden när han var tonåring. I dag kan han också berätta om Anden som
eld och stormvind och kraft att driva ut demoner. Många känner blygsel
inför den helige Anden, menar Mikael Hallenius. Nu vill han hjälpa kristna att våga
utforska mer.