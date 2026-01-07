Livsstil
Kidnappade diplomaten: Jag var redo att förråda mitt land för att bli fri
Svenske Johan Floderus, 35, i stor intervju om det oväntade gudsmötet i isoleringscellen och att söka ljusglimtar i en liten stund av bön under sina 790 dagar som fånge i Iran.
"Jag skulle inte önska någon det jag varit med om, men jag önskar alla människor jag älskar ett eller två dygn i isolering", säger Johan Floderus.
Linus Sundahl-Djerf/SVD/TT
De två första veckorna i iransk isoleringscell höll på att bryta ned Johan Floderus, men sedan hände något. Ett ögonblick av nåd förändrade honom. Den svenske diplomaten sjönk ned på knä i sin cell och grät. När han reste sig upp var han en ny Johan.