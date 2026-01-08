Livsstil
Maths kände kallet att hjälpa dövskolan i Laos: Bristen på resurser grep tag i mig
Entreprenören Maths Holmberg från Värnamo mötte de döva eleverna när skolan var nystartad: "Jag kunde knappt köra hem för jag grät hela tiden."
Maths Holmberg, Värnamo, är en av initiativtagarna till Hands of Hope, en kristen skola för döva barn i Laos.
Privat
Efter att Maths Holmberg lämnat över sitt företag till barnen ville han ge mer av sin tid till Gud. Han visste bara inte vad han skulle fokusera på. Det var först när han kom till Laos och hamnade på en dövskola som han förstod. Han upplevde då hur Guds röst talade till honom: Ta hand om dessa mina minsta.