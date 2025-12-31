Livsstil
De öppnade kollektivet för främlingar på julafton: ”Gick över all förväntan”
Samuel och Jaqueline Julia Abrahamsen bjöd in till öppet firande på julafton • ”Man mår bra av att tänka över om man kan ha med någon extra en sådan kväll”
Syskonen Samuel Abrahamsen och Jaqueline Julia Abrahamsen hoppade över jul med familjen och öppnade i stället dörrarna i Jaquelines kollektiv i Oslo.
Privat
De två syskonen valde att inte fira jul med resten av familjen i år. I stället bjöd de in till ett öppen firande på julafton, där vem som helst kunde delta.